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Yozgat'ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Yozgat'ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi

23.09.2021 00:57
Yozgat'ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 684 parça obje ele geçirilirken, 2 zanlı da gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 684 parça obje ele geçirilirken, 2 zanlı da gözaltına alındı.

Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin saklandığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 333 sikke, 317 obje, 22 yüzük, 2 heykel, 4 mühür, 2 ok ucu, 2 haç, 1 metal kap, 1 çan ile 1 dedektör ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler S.Ç. ve M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - YOZGAT

İl Jandarma Komutanlığı, Sarıkaya, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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