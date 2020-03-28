Yozgat'ta 698 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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Yozgat'ta 698 parça tarihi eser ele geçirildi
6 saat önce
Yozgat'ta iş yerine düzenlenen operasyonda 580 sikke ve 118 tarihi obje bulundu, bir kişi gözaltına alındı.
Yozgat'ta iş yerine düzenlenen operasyonda 580 sikke ve 118 tarihi obje bulundu, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 580 sikke, 118 tarihi obje ve metal dedektörü ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı, eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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