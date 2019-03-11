Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 708 TOKİ Konutuna 2 Günde 450 Kişi Müracaat Etti

Yozgat'ta 708 TOKİ Konutuna 2 Günde 450 Kişi Müracaat Etti

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 67 ilde yapacağını açıkladığı 50 bin sosyal konut projesi başvuruları Yozgat'ta da başladı.

Yozgat'ta 708 TOKİ Konutuna 2 Günde 450 Kişi Müracaat Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 67 ilde yapacağını açıkladığı 50 bin sosyal konut projesi başvuruları Yozgat'ta da başladı. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 708 konuta 2 günde 450 kişi başvuruda bulundu.

Yozgat'a Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada yapılması planlanan 2+1 ve 3+1 olmak üzere 708 konut için Cuma gününden itibaren kayıtlar alınmaya başlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konutlara iki günde 450 kişinin müracaat yaptığı bildirildi. TOKİ tarafından Halk Bankası aracılığıyla talep toplanırken, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren bankada sıra beklemeye başladı. Yozgat Mutafoğlu Mahallesi 2. Mıntıka bölgesine yapılacak 2+1 524 konut ve 3+1 184 konut için kura çekimi yapılacak ve vatandaşlar konut teslimatından sonra taksitlere başlayacak.

TOKİ konutları için müracaatta bulunan İlhan Çam isimli vatandaş yaptığı açıklamada "TOKİ müracaatı güzel bir proje, böyle bir projeden dolayı mutluyuz. 2 +1'e müracaat edeceğim. Yoğunluk var yarım saattir bekliyorum" dedi. 3 saattir başvuru için bekleyen Keziban Yılmaz Can ise, "Ev sahibi olmak istiyoruz. Çok güzel bir şey oldu, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Evsizler için çok güzel bir şey. Yoğunluk var sıra bekliyoruz. 3 saattir bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ev sahibi olmak istediği için başvuruda bulunan Hülya Sarıkaya da "Ev sahibi olmak istiyorum. 5 saattir bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İnşallah sayısı çok olur herkese çıkar" derken Hüseyin Akdoğan ise "Çok iyi bir hizmet. oğlum için geldim, Allah devletimize bol versin, çok büyük imkan, bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Talep fazla olacak gibi, konut sayısının artırılması gerekir. Herkese ev çıkar. Fiyatlar da uygun, dar gelirliler için çok güzel bir uygulama" ifadelerinde bulundu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

Yozgat, Güncel
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