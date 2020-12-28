Yozgat'ta 75 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda avlandıktan sonra Yozgat'a getirilen 75 kilogram ağırlığında 1,5 metre boyundaki orkinos, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sarraflar Caddesi'nde balıkçı tezgahında sergilenen 75 kiloluk orkinosu gören vatandaşlar, yakından inceleyip fotoğraf çektirdi.

Balıkçı Eşref Özcan Açıkgöz, gazetecilere, balığı kesip kilosunu 30 liradan satışa sunacaklarını söyledi.

Orkinosun İstanbul Boğazı'nda tutulup Yozgat'a getirildiğini fade eden Açıkgöz, "Yozgat'a bu tür balıklar gelmediği için vatandaşın ilgisini çekiyor. Gelip fotoğraf çektiriyorlar, bu durum da bizim hoşumuza gidiyor." dedi.

Vatandaşlardan Şinasi Rüzgar da böyle büyük bir balığı Yozgat'ta daha önce görmediğini belirterek, " İlgimi çekti, baktık, inceledik, fotoğraf çektik." diye konuştu.