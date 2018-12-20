Yozgat
'ta 800 ton şeker pancarı tarlada kaldı
YOZGAT'ın Yerköy
ilçesine bağlı Karacaahmetli Köyü'nde pancar üreticisi Ali İhsan Yılmaz'ın, 350 dekar alanda ektiği 800 ton ürünü, hasat döneminde yağan yoğun yağmur nedeniyle tarlada kaldı.
Yılmaz, nisan ayında tarlaya ektiği şeker pancarının hasadını kasım ayında papmayı planladı. Ancak yoğun yağmur nedeniyle hasat yapamadı. Yılmaz, durumu Çorum
Şeker Fabrikası yetkililerine bildirdiğini; ancak sonuç alamadığını ve ürünün tarlada kaldığını söyledi. Fabrika mühendislerinin tarlaya gelerek inceleme yaptığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Mühendisler, 'söküme elverişli değil' diye rapor tutmuşlar. 'Tarla çamur' diye değil de, 'pancar kökleri havuç kadar' diye bildirmişler. Bizim bundan da haberimiz yok. Halbuki benim tarlamdaki verim çok iyi ve kaliteli. 7 Aralık
tarihinde şeker fabrikasının alımları bir hafta sonra kapatacağını duyurup pancar sökümünü yapmamızı istediler. Bu sırada da tekrar yağmurlar başladı ve sökümü yapamadık. Bu güne kadar 240 bin lira masraf yaptım. Benim bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Pancarımı söküp fabrikaya teslim etmek istiyorum. Şeker fabrikasının özelleştirilmesi bizleri mağdur etti. Fabrikanın sahibi devletken hiçbir sorun yaşamıyorduk."
Tarlasında yaklaşık 800 ton şeker pancarı bulunduğunu söyleyen Ali İhsan Yılmaz, "40-50 bin lira para kazanmayı planlarken 240 bin lira zarar ettim. Şeker fabrikasında karşımızda muhatap bulamıyoruz. Özelleştirme yapılırken 5 yıl devlet denetimi olacağı bildirilmişti. Bu güne kadar hiç böyle bir sorun yaşamamıştım" dedi.