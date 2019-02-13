Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 9 Eski Komiser Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

Yozgat'ta 9 Eski Komiser Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

7 saat önce

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 9 meslekten ihraç komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ta 9 Eski Komiser Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 9 meslekten ihraç komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinden sınav sorularını önceden aldığı tespit edilen 1112 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından, Yozgat'ta 9 kişi gözaltına alındı. Tamamı meslekten ihraç edilmiş komiser yardımcısı olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:55:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 9 Eski Komiser Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]