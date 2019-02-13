Yozgat'ta 9 Eski Komiser Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi
7 saat önce
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 9 meslekten ihraç komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Yozgat
'ta gözaltına alınan 9 meslekten ihraç komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinden sınav sorularını önceden aldığı tespit edilen 1112 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından, Yozgat'ta 9 kişi gözaltına alındı. Tamamı meslekten ihraç edilmiş komiser yardımcısı olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Yozgat
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:50 Kaynak: DHA
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