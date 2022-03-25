Yozgat'ta 900 ton saman kül oldu; 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 900 ton saman kül oldu; 1 kişi tutuklandı

25.03.2022 16:51
Yozgat'ta 900 ton saman kül oldu; 1 kişi tutuklandı

YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Dedeli köyünde N.S.'ye ait 900 ton saman balyası, çıkan yangında kül oldu.

YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Dedeli köyünde N.S.'ye ait 900 ton saman balyası, çıkan yangında kül oldu. Samanları ateşe verdiği iddia edilen A.D. gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Rızvan köyünde yaşayan N.S.'nin, sınır köy olan Dedeli'de yol kenarında bulunan 1500 adet balyadan oluşan yaklaşık 900 ton samanı önceki gece saatlerinde alev aldı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin sabaha kadar süren çalışmasıyla söndürüldü. Yaklaşık 900 ton saman kül oldu. Jandarma ekipleri, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangına ilişkin inceleme başlattı. Dedeli köyünde yaşayan A.D., saman balyalarını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. N.S. gibi saman ticaretiyle uğraşan A.D., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. N.S. ile A.D. arasında bir süredir saman satışı konusunda rekabet yaşandığı öne sürüldü.


Yozgat'ta 900 ton saman kül oldu; 1 kişi tutuklandı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 900 ton saman kül oldu; 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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