94 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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94 adet tarihi eser ele geçirildi

13.05.2022 19:36
94 adet tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir otomobilde 94 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir otomobilde 94 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eser taşınan otomobili takibe aldı. S.D. isimli şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, yapılan aramada 82 adet sikke, 3 adet obje ve 9 adet yüzük olmak üzere 94 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül - İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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