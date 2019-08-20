Yozgat'ta 964 kök Hint keneviri ele geçirildi
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YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde 964 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilen B.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:33 Kaynak: DHA
YOZGAT'ın Yenifakılı
ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde 964 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilen B.T. gözaltına alındı.
Yenifakılı Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Çöplüçiftliği köyünde oturan B.T.'nin evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 964 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir
yakılarak imha edilirken, B.T. ise gözaltına alındı.
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