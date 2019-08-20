Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 964 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Yozgat'ta 964 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde 964 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilen B.T. gözaltına alındı.

Yozgat'ta 964 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde 964 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilen B.T. gözaltına alındı.
Yenifakılı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöplüçiftliği köyünde oturan B.T.'nin evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 964 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir yakılarak imha edilirken, B.T. ise gözaltına alındı.


Yenifakılı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:33 Kaynak: DHA
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