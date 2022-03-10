Aç kalan kurt ilçe merkezine indi - Son Dakika

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.

Şekerpınar Mahallesi'nde çalışan belediye temizlik görevlisi, çocuk oyun parkında bir kurt olduğunu fark etti.

Görevli, cep telefonunun kamerasıyla hayvanı görüntüledi.

Bir süre parkın çevresinde dolaşan kurt, geldiği yöne doğru uzaklaştı.

Belediye ekipleri, yiyecek aradığı tahmin edilen kurdun gittiği yöndeki ormanlık alana yem bıraktı.