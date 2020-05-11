Yozgat'ta aç kalan sokak hayvanlarına inşaat işçisi sahip çıkıyor - Son Dakika

Yozgat'ta bir inşaat işçisi, çalıştığı şantiyenin çevresindeki 11 sokak köpeğinin bakımı üstlendi.

Tayip köyü yakınlarındaki cezaevi inşaatında çalışan Fatih Ulucan (24), her sabah yolunu gözleyen köpekleri evinden getirdiği ve şantiyeden artan yemeklerle besliyor.

Ulucan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve inşaat çevresindeki sokak hayvanlarını da düzenli olarak beslediğini söyledi. Köpeklerin işe gelişinde kendisini beklediğini ifade eden Ulucan, şöyle konuştu:

"Sabah geldiğimde arabamı tanıyorlar ve yanıma geliyorlar. Evden getirdiğim ekmekleri ve şantiyenin yemekhanesindeki artıklarını getirip 11 köpeği besliyorum. Hayvanlar buradan hiç ayrılmıyor. Benden başkan da onlara bakan kimse yok, ben sahip çıkıyorum. Sabahları yolumu gözlüyorlar. Gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyorum."