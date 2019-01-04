Yozgat'ta Acemi Erler Yemin Etti

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 373. kısa dönem 44 er için yemin töreni düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 373. kısa dönem 44 er için yemin töreni düzenlendi.





Celal Atik Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Biz asker bir milletiz. Dedelerimizin, atalarımızın askerlik anılarını dinler ve anlatırız. Bu topraklar dünyada hiçbir ülkenin, milletin göstermediği bir başarıyı gösterdi. Zamanı geldiğinde oluk oluk kan verdik. Ama kimse bundan şikayet etmedi. Biz özel bir ülkede yaşıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın." dedi.



İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise yemin eden erlere seslenerek, "İçtiğiniz bu and, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzun kabul belgesidir. Andınızın sizlere ve ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Acemi erlerin yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan ve eğitimlerinde başarılı olan erlere başarı belgeleri verildi.





Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli subay ve astsubaylar ile askerlerin aileleri katıldı.

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