Yozgat protokolü, deprem simülasyon tırında 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat protokolü, deprem simülasyon tırında 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi

19.09.2022 15:44
Yozgat protokolü, deprem simülasyon tırında 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi

Yozgat'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyonu tırını ziyaret eden protokol üyeleri, 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi.

Yozgat'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyonu tırını ziyaret eden protokol üyeleri, 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi.

AFAD tarafından kente gönderilen ve deprem simülasyon tırında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verilmeye başlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki simülasyon tırını ziyaret eden Vali Ziya Polat, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer ve daire müdürleri, AFAD uzmanlarından bilgi aldı.

İl protokolü, daha sonra 7,6 büyüklüğündeki depremi deneyimledi. Vali Polat ve beraberindekiler 45 saniye süren depremde, masaların yanına çömelerek sarsıntının geçmesini bekledi.

Polat, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen eğitimden dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Dünyanın hiçbir yerinde deprem ve afet olmaması temennisinde bulunan Polat, "Devlet olarak, millet olarak afetlere hazırlıklı olmamız lazım. 1999 depremini yaşamış bir ailenin çocuğu olarak da söylüyorum. 'Nerede bu devlet' anlayışından 'şükürler olsun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin' anlayışına döndük. Her türlü afet anında devletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, afet anında olay yerine ne kadar hızlı ulaştığını hepimiz son yıllarda görüyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.

Polat, deprem simülasyon tırının, farkındalık oluşturmak amacıyla bir hafta halkın deprem anını deneyimlemesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri eğitime başladı Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri eğitime başladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Ziya Polat, Yozgat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat protokolü, deprem simülasyon tırında 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:31 Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan oyuncu Burak Deniz'den özür: Şakalaşmak isterken dozajını kaçırdım
15:18 Havada korkutan olay! Yolculara öfkelenen şüpheli camları tekmeleyip koltuklara yumruk attı
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat protokolü, deprem simülasyon tırında 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement