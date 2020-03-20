Yozgat'ta Afganistan uyruklu işçi, uyuşturucu satıcılığından tutuklandı - Son Dakika

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Yozgat'ta Afganistan uyruklu işçi, uyuşturucu satıcılığından tutuklandı
7 saat önce
Yozgat'ta besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu işçi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı.
Yozgat'ta besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu işçi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyünde bir besi çiftliğinde işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Z.Y'nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Köyde jandarmayı görünce içinde 199 uyuşturucu hap bulunan poşeti okul bahçesine atan Z.Y, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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