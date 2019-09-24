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Yozgat'ta Ahilik Haftası kutlandı

1 saat önce

Yozgat'ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 50 yıldır berberlik yapan Rafet Eraslan yılın ahisi seçildi.

Yozgat'ta Ahilik Haftası kutlandı, System.String[]

Yozgat'ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 50 yıldır berberlik yapan Rafet Eraslan yılın ahisi seçildi.

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programına katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, ahilik geleneğinin kardeşlikten geldiğini söyledi.

Çakır, Ahilik geleneğinin en iyi şekilde yaşatılması gerektiğini ifade ederek, tüm esnaf ve sanatkara hayırlı bol kazançlar diledi.

Konuşmanın ardından Çakır, yılın ahisi seçilen Rafet Eraslan'a Ahi kaftanı giydirdi. Daha sonra yılın kalfası ve yılın çırağına plaket ve çeşitli ödüller verildi.

Törene, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ahilik Haftası, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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