Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Ahır Yangınında 12 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Yozgat'ta Ahır Yangınında 12 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

16 dakika önce

Yozgat'ta bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yozgat'ta Ahır Yangınında 12 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Yozgat'ta bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sarıhacılı Mahallesi'nde Ahmet ve Rauf Erol kardeşlere ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef olurken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Erol (50), gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında büyükbaş hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "Geçimimizi hayvancılıkla yapıyorduk. Gece kardeşim ahırı kontrol etmiş, bir şey yokmuş. Sabah geldiğinde ise ahırın yandığını görünce yardım istemiş." dedi.

Rauf Erol da hayvanlar gebe olduğu için sık sık ahırı kontrol ettiğini söyledi.

Gece kontrol edip eve gittiğini, sabah ise ahırdaki yangını gördüğünü anlatan Erol, "Bağırıp yardım istedim, komşular itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangını söndürdü, fakat hayvanların tamamı telef oldu. Şu anda ahırla birlikte 500-600 bin lira civarında zararımız var. Geçimimizi buradan sağlıyorduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:58 Kaynak: AA

Yozgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:14:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Ahır Yangınında 12 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]