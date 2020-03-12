Yozgat'ta 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu - Son Dakika

Yozgat'ta 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu

6 saat önce

Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında Yozgat'ta engelli vatandaşların daha çok hayatında içinde olmaları için akülü sandalye şarj istasyonu ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Yozgat'ta 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu, System.String[]

Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında Yozgat'ta engelli vatandaşların daha çok hayatında içinde olmaları için akülü sandalye şarj istasyonu ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, 2016 yılında başlatılan Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında Yozgat Valiliği iş birliğiyle akülü sandalye şarj istasyonu kurdu. Ücretsiz hizmet veren şarj istasyonu, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Daha önce Sivas ve Tokat'ta kurulan şarj istasyonu sayısı Yozgat'la birlikte 3'e çıktı.

Yozgat Valilik binası içinde yer alan istasyonda engelli vatandaşlar akülü araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek. Yozgat Valisi Kadir Çakır, açılışta yaptığı konuşmada CK Enerji Çamlıbel Elektrik'e hayata geçirdikleri proje ve valilik içinde kurdukları istasyon için teşekkür etti.

"ÇALIŞANLARIMIZDAN DESTEK ALIYORUZ"

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin de, "Çalışanlarımızın da destek verdiği Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında düzenlediğimiz Hayatı Aydınlat Konserleri'nden elde edilen gelirle engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atma gayretindeyiz. Bu kapsamda kentin en işlek noktalarına akülü sandalye şarj istasyonları kurarak engelli vatandaşlarımızın rahatça dışarıya çıkmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Sivas ve Tokat'tan sonra bugün de Yozgat'ta valilik binası içinde kurduğumuz istasyonumuzun açılışını yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın valimize bugüne kadar bize verdiği destek için teşekkürlerimi sunarken istasyonumuzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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