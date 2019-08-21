Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta ambulans devrildi: 1'i bebek 5 yaralı
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Yozgat'ta ambulans devrildi: 1'i bebek 5 yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta ambulans devrildi: 1'i bebek 5 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Reşat Özdemir (42) yönetiminde Yozgat'tan Sivas'a hasta bebek sevki için yola çıkan 66 AC 118 plakalı ambulans, Şahinderesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile ambulansta bulunan Hamza Begen, Zeynep Çiğsal, Neslihan Akgül ile Özbek asıllı bebek Fernaz İmami yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bebek ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akdağmadeni, Yozgat, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:08 Kaynak: AA
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