Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:53

Kaynak: DHA

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