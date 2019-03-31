Yozgat'ta Ambulansla Oy Kullanmaya Geldiler
38 dakika önce
Yozgat'ta ambulansla oy kullanmaya geldilerYOZGAT - Yozgat'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı.
Yozgat
'ta ambulansla oy kullanmaya geldiler
YOZGAT - Yozgat'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte sandıkların önünde yoğunluk oluştu.
Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak il, ilçe, belde belediye başkanları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin başlamasıyla beraber vatandaşlar, oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.
Oy kullanmaya ambulansla geldi
Diğer yandan sağlık sorunu bulunan 88 yaşındaki Nazmi Aysan ise ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokuluna getirildi. Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan'ın yardımıyla sandık başına gelen Aysan oyunu kullanarak hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Yozgat'ta bin 345 sandıkta 302 bin 710 seçmen oy kullanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: İHA
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