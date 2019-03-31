Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Ambulansla Oy Kullanmaya Geldiler

Yozgat'ta Ambulansla Oy Kullanmaya Geldiler

38 dakika önce

Yozgat'ta ambulansla oy kullanmaya geldilerYOZGAT - Yozgat'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı.

Yozgat'ta ambulansla oy kullanmaya geldiler

YOZGAT - Yozgat'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte sandıkların önünde yoğunluk oluştu.
Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak il, ilçe, belde belediye başkanları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin başlamasıyla beraber vatandaşlar, oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.
Oy kullanmaya ambulansla geldi
Diğer yandan sağlık sorunu bulunan 88 yaşındaki Nazmi Aysan ise ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokuluna getirildi. Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan'ın yardımıyla sandık başına gelen Aysan oyunu kullanarak hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Yozgat'ta bin 345 sandıkta 302 bin 710 seçmen oy kullanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baba-Oğlun Aday Olduğu Mahallede Seçim Heyecanı Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:52:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Ambulansla Oy Kullanmaya Geldiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]