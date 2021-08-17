Yozgat'ta Araplı beldesinin su sorunu çözülüyor - Son Dakika

Yozgat'ta Araplı beldesinin su sorunu çözülüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, Yaycılar Mahallesi'ne içme suyu temin etmek için başlatılan çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, Yaycılar Mahallesi'ne içme suyu temin etmek için başlatılan çalışmalarda sona gelindiği bildirildi. Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, AA muhabirine, Yaycılar Mahallesi'nin geçmiş yıllardan gelen içme suyu sıkıntısının, yaptıkları çalışmalar sonucu ortadan kalkacağını söyledi. Daha önce de aynı mahalleye Hacı Pınarı mevkisinden 7 kilometrelik hat ile içme suyu getirildiğini vurgulayan Ertuğrul, "Bu mahallede yaşanan su sıkıntısını büyük ölçüde gidermiştik. Şimdi de Kerim Pınarı mevkisinde yaptığımız araştırmalarda yeni bir kaynak bulduk. Önümüzdeki günlerde yeni su kaynağını da hizmete sunarak, buradaki su sıkıntısını çözümlemiş olacağız." dedi.

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