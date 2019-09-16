Yozgat'ta Ari işletme sayısı artıyor

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, İl Genelinde TKDK Projeleri ile Ari işletme sayılarının arttığını söyledi.



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünce IPARD-I kapsamında desteklenen projeler arasında yer alan ADD Tarım ve Hayvancılık İşletmesi daha önce almış olduğu "Hastalıktan Ari İşletme"belgesi için tekrar kontrole tabi tutuldu.



IPARD-I kapsamında yaklaşık 750.000 TL yatırım tutarı bulunan ve yüzde 65 TKDK hibe desteğiyle kurulumu gerçekleştirilen ADD Tarım ve Hayvancılık İşletmesi Projesi, daha önce almış olduğu hastalıktan ari işletme belgesi için yıllık kontrole tabi tutuldu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde çalışan deneyimli veteriner hekimler tarafından kontrolleri gerçekleştirilen işletmede; hayvanlardan kan alındı ve aşılama çalışması yapıldı.



TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, TKDK'nın çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İlimizde Kurumumuz tarafından desteklenen Avrupa Birliği Standartlarına sahip birçok hayvancılık işletmesi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Ari İşletme Sertifikasına da sahiptir. Yüksek standartlara sahip projelerle Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için tüm çalışmalarımız devam etmektedir." - YOZGAT