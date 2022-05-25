Yozgat'ta arıcılara seminer verildi

Yozgat'ta arıcılığın daha bilinçli yapılması ve geliştirilmesi amacıyla Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından arıcılara seminer verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, tarım ve hayvancılık şehri Yozgat'ın, bitkisel ve hayvansal üretimde büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Özkaya, arıcılığı yeni katma değer oluşturacak alanlardan gördüklerini belirterek, "Yozgat bitki florası olarak arıcılığa uygun bir yer, gezginci arıcıların tercih ettiği bir il olması bunun açık bir göstergesidir. İlimizde 400 yerli arıcımız 27 bin 851 arılı kovandan 434 ton bal üretimi gerçekleşmektedir. Ortalama kovan başına bal üretimi 12-16 kilogram arasında değişmektedir. Biz arıcılığın daha da gelişmesini ve daha bilinçli yapılmasını istiyoruz. Bu konuda Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde destek aldık. Enstitüde görevli uzmanlarımızı arıcılarımızla bir araya getirdik." dedi.

Arılı kovan sayısını artırmayı ve bal üretiminde önemli iller arasına girmeyi hedeflediklerini dile getiren Özkaya, bakanlık tarafından bu yıl Yozgat'ta yerli arıcılara toplam 493 bin 580 lira destek sağlandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından uzmanlar tarafından arıcılara, arıcılık ve bal üretimiyle ilgili bilgi verildi.