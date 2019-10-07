Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı
Son Dakika Güncel Yozgat'ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

Yozgat'ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

1 saat önce

Yozgat Belediyesi kış mevsimi öncesi vatandaşların yol mağduriyeti yaşamamaları için belirledikleri 3 bölgede asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Yozgat'ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı, System.String[]

Yozgat Belediyesi kış mevsimi öncesi vatandaşların yol mağduriyeti yaşamamaları için belirledikleri 3 bölgede asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.


Yozgat Belediyesi ekipleri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi ve Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerinde asfalt, çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmaları yaparak vatandaşların hizmetine sundu.


Tamamlanan yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, "Asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarımızın ilk etabı olan Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi, Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerimizin çalışmalarını tamamladık. Daha önce çamur ve toz içinde olan Spor Vadisi Bölgesi'nde yeni bir çevre düzenlemesi yaptık. Daha sonra kaldırım ve asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Bu bölgede çok fazla vatandaşımız ikamet ediyor. Hemşehrilerimizin yol mağduriyetlerini giderdiğimiz için mutluyuz. Bahçeşehir Mahallesi sakinleri de uzun süredir yollarının düzenlenip asfaltla kavuşmasını bekliyordu. Bu bölgeyi de programlarımıza dahil ederek çalışmalarımızı tamamladık. Sarıtopraklık Mezarlığı da kötü ve bozulan yolları ile vatandaşlarımızın çilesi haline gelmişti. Buraya ayrı bir önem veriyoruz. Merhumlarımızı ziyaret mezarlıkta edecek olan vatandaşlarımızın da sorunları çözülmüş oldu. Çalışmalarımız belli bir program dahilinde devam edecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Bahçeşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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