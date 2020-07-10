Yozgat'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Yozgat'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Salgın tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama töreni ve eğlencelerinin gerçekleştirilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uğurlamalar, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgınla mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır. Bu çerçevede asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, toplu uğurlama ve benzerlerine hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacağı ifade edildi.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi - Son Dakika
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