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Yozgat'ta askerler erken terhis heyecanı yaşadı

48 dakika önce

Yozgat'ta askerler erken terhis heyecanı yaşadıYOZGAT - Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran il genelindeki 277 asker terhis edildi.

Yozgat'ta askerler erken terhis heyecanı yaşadı
YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran il genelindeki 277 asker terhis edildi.
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında vatani görevlerini yapan 277 asker, terhis belgelerinin imzalanmasının ardından vatani borçlarını ödeyerek terhis oldu.
Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler, birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıkan askerler memleketlerinin yolunu tuttu.
Serdar Kılıç terhis olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek "Her ne kadar terhis olmanın ve ailemize kavuşmanın mutluluğunu yaşasak ta Türk milleti şunu iyi bilsin ki biz yine bir emirle gelir, kışlalarda görev yapıp vatan için canımızı vermeye hazırız. 156 günüm vardı. Çok mutluyum şu an. Beklemiyordum askerliğin kısalmasını. Aileme kavuşmak için can atıyorum, otobüse binip evime gitmek istiyorum. Ramazan Bayramında ailemle olamamıştım, Kurban Bayramını ailemle geçireceğim için çok mutluyum" dedi.
İsmail Tolukhan ise "140 günüm vardı terhis oldum. Bayramda ailemle geçireceğim için mutluyum. Bekliyorduk askerliğin kısalmasını er ya da geç geldi" şeklinde konuştu.
Yozgat'ta askerler erken terhis heyecanı yaşadı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
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