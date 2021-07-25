Yozgat'ta avcılar için "tek kurşun" ve "trap" atışı yarışı düzenlendi - Son Dakika

Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafından av sezonu öncesi avcıları bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak ve bilinçli av yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla "tek kurşun" ve "trap" atışı yarışması düzenlendi.

Kentte her av sezonu öncesi düzenlediği çeşitli etkinliklerle avcıları bir araya getiren Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü, bu yıl da atıcılık yarışması düzenledi.

Atçayırı mevkisinde yapılan yarışmada avcılar, hedefi vurmada birbirlerine ustalıklarını gösterdi.

Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ergül, gazetecilere, av sezonu açılmadan önce, avcıları bir araya getirmek onları kaynaştırmak ve yeni avcılarla tanışmak maksadıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ergül, bu tür etkinliklerle avcıların birbirleriyle daha güzel iletişim kurduklarını, arkadaşlığı, dostluğu, kardeşliği ve paylaşmayı daha da pekiştirdiklerini ifade ederek, "Av komisyonlarında alınan kararlar doğrultusunda avcılar bilgilendiriliyor, av kurallarına uyulması anlatılıyor. Mutlaka avcılar arasında yanlış yapanlar olacaktır. Burada arkadaşlarımıza av kurallarına uymalarını tavsiye ve teşvik edeceğiz. Kurallara uyan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödül verileceğini aktaran Ergül, "Buraya katılan arkadaşlarımızın için güzel bir anı olsun istiyoruz. Katılım güzel oldu, tüm avcılarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır avcılık vasat geçti, 65 yaş üstü arkadaşlarımız ava gidemedi, cumartesi, pazar ava çıkamadılar ve devletimizin koyduğu kurallara uydular." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Yozgat Belediyesi, katılımcılara yemek ikramında bulundu.