Yozgat'ta, Avustralya'da yaşamaya başladıktan sonra çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılarla toplumun saygısını kazanan Türklerin hayatlarının anlatıldığı "Avustralya'da Türk Kimliğinin İfadeleri" sergisi için açılış töreni düzenlendi.



Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Büyükelçimizi şehrimizde görmekten çok mutlu oldum bu vesile ile Avustralya'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza tüm Türklere selam ve saygılarımı sunuyorum. Aynı zamanda Avustralyalılara da selam ve saygılarımı iletiyorum. Bugün sayın Büyükelçinin de dediği gibi 51 yıl önce buradan büyüklerimizi Avustralya'ya çalışmak için gitti ama bir gün Avustralya'nın kalkınmasında günümüze geldiğimizde sanatında, yatırımında artık söz sahibi olmaya başladılar. Böyle bir etkinlik olmasından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ise sergi açılışında yapığı konuşmada "Bugün benim ülkem olan Avustralya'ya Türklerin yaptığı harika katkıyı kutluyoruz. Geçen hafta 51 yıl önce ilk Türk göçmenler Avustralya'ya ulaştı. Bu tarihte 168 göçmen Ankara'dan Avustralya'ya vardı ve oradan Melbourne şehrine ve bunun akabinde de binlerce Türk Avustralya'ya gitti ve orada çalıştı birçoğu bunların çok uzun süre kaldı orada ve şuanda yaklaşık 150 bin kadar Türk Avustralyalı benim ülkemde yaşıyor ve bunlar Avustralya yaşamına toplumuna ekonomisine siyasi hayatına çok önemli katkılarda bulundular. Geçen yıl tam 50. yıldönümüydü ve burada hem Türkiye hem Avustralya'da bunun için kutlamalar gerçekleştirildi ve Melbourne şehrindeki Morlend Türk Derneği bu sergiyi oluşturdu bu sergi yaklaşık önde gelen 15 Türk'ün hayatları ile ilgili bu küçük sergi daha Melbourne'da göçmenlik müzesinde sergilendi ve bizde serginin bir örneğini oluşturup Türkiye'de ki farklı şehirlerde gösterime sunmayı düşündük bugün burada sergiyi açtık Yozgat'ta. Yozgatlılarda Avustralya'ya yaşamak üzere oraya gittiler. Ülkeme çok önemli katkıları oldu ve olmaya da devam ediyor onların hem deneyimleri hem de katkılarını kutluyoruz. Avustralya ve Türkiye arasındaki modern ilişkilerde insanların katkıları ilişkilerini kutluyoruz önemli bir parça oluşturuyor. Bugün bu sergiyi burada kutlamaya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, de "Bugün buraya Avustralya'da yaşayan Türklerimizin soydaşlarımızın hayatlarını konu alan resim sergisi için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle bu resim sergisini açmayı düşünen ve açan Avustralya Büyükelçilimiz şahsında Avustralya devletimize yurtdışı akraba toplulukları başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın büyükelçimizin de ifade ettiği gibi 51 yıl önce 168 kişiyle başlayan bu yolculuk bugün 150 bin kişiye ulaştı. 51 yıl önce işçi olarak giden kardeşlerimizden pek çoğu bugün yönetici ve işveren konumuna dönüştü. Tabi ki göçün sebepleri var idi başta ekonomi olmak üzere başta sebepleri vardı ama oraya giden kardeşlerimiz bugün rabbimize hamdolsun ki kendilerini ifade ettiler ve Avustralya hükümetinin devletinin sayesinde orada kendi kimliklerini benliklerini yitirmeden mevcudiyetlerine devam ettiler. Avustralya devleti göçmenlerin çok olduğu bir ülkü insanların kendini iyi ifade edebildiği ve herkese eşit bir şekilde davranıldığı bir devlet bize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.



Açılış törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şenol Akın ve davetliler katıldı.



Konuşların ardından katılımcılar sergiyi gezdi. - YOZGAT