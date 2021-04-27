Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 10 kişiye 53 bin 658 lira ceza - Son Dakika

Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 10 kişiye 53 bin 658 lira ceza
27.04.2021 16:10
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 53 bin 658 lira ceza kesildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 53 bin 658 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir bağ evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bağ evine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişiye toplam 53 bin 658 lira ceza uygulandı, ev sahibi hakkında ayrıca "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Üzerlerinden 52 bin 595 lira ile 300 avro çıkan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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