Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Bağımsız Adayın Mitingine 60 Kişi Katıldı

Yozgat'ta Bağımsız Adayın Mitingine 60 Kişi Katıldı

1 saat önce

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz'ın (60) düzenlediği mitinge yaklaşık 60 kişi katıldı.

Yozgat'ta Bağımsız Adayın Mitingine 60 Kişi Katıldı, System.String[]
YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz'ın (60) düzenlediği mitinge yaklaşık 60 kişi katıldı.

İşçi emeklisi Bekir Korkmaz, Yozgat'ta 31 Mart yerel seçimleri için bağımsız belediye başkan adayı oldu. Korkmaz, seçime kısa süre kala  Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Seçim propagandası yaptığı otomobilindeki megafondan konuşan Bekir Korkmaz'ın mitingine yaklaşık 60 kişi katıldı. 2009 yılında da bağımsız aday olduğunu söyleyen Korkmaz, projelerini anlattı. Bekir Korkmaz, "İrade dışı 100 bin insan toplanacağına, şu soğukta gelip hiçbir şey gütmeyen 10 insan benim için çok daha değerlidir" dedi.

'ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM'

Miting sonrası gazetecilere açıklama yapan 4 çocuk babası Korkmaz, seçim kampanyasını tek başına yürüttüğünü, projelerini anlattığı broşürleri dahi kendisinin dağıttığını ifade ederek, "Nimeti de bana, külfeti de bana. Aracımı çocuklarıma dahi vermedim. İnsanlara yol vererek, selamlaşarak örnek olmaya çalıştım. Seçim broşürlerimi de kendim dağıttım. Vatandaşların sorduğu soruları yanıtladım. Çok güzel mesajlar aldım, bunun da sandığa yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu. - Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:54 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Bekir Korkmaz, Yozgat, Politika
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