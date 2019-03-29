Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Bağımsız Belediye Başkan Adayı Korkmaz Miting Yaptı

Yozgat'ta Bağımsız Belediye Başkan Adayı Korkmaz Miting Yaptı

15 dakika önce

Yozgat'ta bağımsız belediye başkan adayı Bekir Korkmaz, açık hava mitingi düzenledi.

Yozgat'ta Bağımsız Belediye Başkan Adayı Korkmaz Miting Yaptı, System.String[]
Yozgat'ta bağımsız belediye başkan adayı Bekir Korkmaz, açık hava mitingi düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kendi otomobiline bağlı mikrofon ve ses sistemiyle vatandaşlara hitap eden Korkmaz, projelerini anlattı.

Korkmaz, 2009 yılında da bağımsız aday olduğunu, 2014 seçimlerinde ise İl Seçim Kuruluna evraklarını teslim edemediği için aday olamadığını anımsatarak, vatandaşlardan destek istedi.

Yozgat'ta iki bağımsız adayın oy pusulasındaki yerinin sonda alt alta yer almasına tepki gösteren Korkmaz, uygulamanın yanlış olduğunu savundu.

Miting sonrası gazetecilere açıklama yapan, Korkmaz, seçim kampanyasını tek başına yürüttüğünü söyledi.

Seçim çalışmalarını yürütürken aracını kendi kullandığını ifade eden Korkmaz, "Nimeti de bana külfeti de bana, aracımı çocuklarıma dahi vermedim. İnsanlara yol vererek, selamlaşarak örnek olmaya çalıştım. Seçim broşürlerimi de kendim dağıttım. Vatandaşların sorduğu soruları yanıtladım. Çok güzel mesajlar aldım, bunun da sandığa yansıyacağına inanıyorum. Ben Yozgatlıyı, Yozgatlı da beni biliyor. Seçimi kazanacağıma eminim." dedi.

Gazetecilerin, "Kalabalığı nasıl buldunuz?" sorusuna Korkmaz, "Benim için 100 binleri irade dışı belli bir şey için toplayacağıma 10 insanı 100 bin insana değişmem. Şu soğukta gelip, hiçbir şey gütmeyen insan benim için çok değerlidir." yanıtını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:19 Kaynak: AA

Politika
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