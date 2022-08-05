Yozgat'ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

05.08.2022 22:41
Yozgat'ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Yozgat'ta bahçe sulama tartışmasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta bahçe sulama tartışmasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Sağlık köyünde dün köy çeşmesinden bahçe sulama nedeniyle çıkan tartışmada S.K. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralanan İ.P. kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık köyünde dün S.K. (66) ile komşusu İ.P. (65) ve eşi Ayşe P. (62) arasında, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle tartışma çıkmıştı. S.K'nin av tüfeğiyle ateş ettiği Ayşe P. ölmüş, İ.P. yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yozgat'ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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