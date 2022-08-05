Yozgat'ta komşusunun vurduğu adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta komşusunun vurduğu adam hastanede hayatını kaybetti

05.08.2022 20:47
Yozgat'ta komşusunun vurduğu adam hastanede hayatını kaybetti

Yozgat'ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunun av tüfeği ile vurduğu çiftten diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat'ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunun av tüfeği ile vurduğu çiftten diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat merkeze bağlı Sağlık köyünde dün köy çeşmesinden bahçe sulaması nedeniyle çıkan kavgada komşusu Ayşe Polat'ı (62) av tüfeği ile öldüren ve kocası İsmail Polat'ı (65) da yaralayan zanlı Seyit Karaköse (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Olayda yaralanan İsmail Polat'ın da tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. - YOZGAT

YORUMLAR
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Türkiye'nin en çok döviz alan ili Yozgat oldu! Türkiye'nin en çok döviz alan ili Yozgat oldu! Yozgat'ta tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı Yozgat'ta tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

İsmail Polat, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta komşusunun vurduğu adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta komşusunun vurduğu adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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