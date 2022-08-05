Yozgat merkeze bağlı Sağlık köyünde dün köy çeşmesinden bahçe sulaması nedeniyle çıkan kavgada komşusu Ayşe Polat'ı (62) av tüfeği ile öldüren ve kocası İsmail Polat 'ı (65) da yaralayan zanlı Seyit Karaköse (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Olayda yaralanan İsmail Polat'ın da tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. - YOZGAT

Türkiye'nin en çok döviz alan ili Yozgat oldu!

Kaynak: İHA

İsmail Polat, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta komşusunun vurduğu adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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