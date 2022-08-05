Sağlık köyünde dün S.K. (66) ile komşusu İ.P. (65) ve eşi Ayşe P. (62) arasında, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından evindeki av tüfeğini alan S.K'nin ateş ettiği Ayşe P. ölmüş, İ.P. yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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