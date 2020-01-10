Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.


Sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.C.B. (20), B.C.K.(20), A.O.A. (20), S.O. (19), A.S. (18) ve N.S.Y. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Şüphelilerin bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını dolandırdıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü. - YOZGAT

Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hatice, ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu
Kim Kardashian, "Biraz geç oldu" deyip iç çamaşırlı pozuyla hayranlarının yeni yılını kutladı! Sosyal medyanın yeni gözdesi Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı

Son Dakika Haberleri
23:07 Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı - Son Dakika Haber
23:02 Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Son Dakika Haber
23:01 İzmir'de 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika Haber
22:56 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Son Dakika Haber
22:52 Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika Haber
22:44 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 23:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]