Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Bekçiler İlk Düdüğü Çaldı

Yozgat'ta Bekçiler İlk Düdüğü Çaldı

31 dakika önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 6 mahalle bekçisi göreve başladı.

Yozgat'ta Bekçiler İlk Düdüğü Çaldı, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 6 mahalle bekçisi göreve başladı.

Bekçiler, amirlerinden aldıkları emir sonrası sorumluluk bölgelerine dağılarak halkın gece güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda gezip olumsuzluklar karşısında ilk düdüklerini çaldı.

Göreve başlayan gece bekçilerinden Emre Öztürk, AA muhabirine, vatandaşın huzurlu ve rahat şekilde evlerinde uyumaları için görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Öztürk, "Tek amacımız bu güzel ülkemizin her köşesinde halkımızın, ailelerimizin, çocuklarımızın huzuru için görev yapmaktır. Biz buradayız, Sarıkayalı hemşehrilerimiz güven içerisinde olsunlar." dedi.


Görevlerini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olduklarını belirten bekçi Yılmaz İpeksoy da "Milletimizin huzur ve refahı için ülkemizin, şehirlerimizin, mahallelerimizin en ücra köşelerinde her nerede ve ne şartta olursa olsun görevimizi en iyi şekilde icra edeceğimizden vatandaşlarımız emin olabilir." diye konuştu.

Gece bekçilerinin göreve başlamasından memnun olduklarını belirten ekmek fırını işletmecisi Naim Bozdemir de "İşe gece gelip gidiyoruz. Bekçilerin göreve başlamasıyla kendimizi daha güvende hissediyoruz. Sadece biz değil, gece ekmek almaya gelen müşterilerimiz de kendini daha güvende hissedecek. Gece bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:24 Kaynak: AA

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