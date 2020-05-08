Yozgat'ta berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Yozgat Belediyesi, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti.



Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta geçici süreyle kapatılan ve 11 Mayıs'ta tekrar açılmasına izin verilen berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti.

Yozgat Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş, koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatılan berber ve kuaförlerin tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bütün hazırlıkları yaptıklarını aktaran Güneş, "İş yerleri saat 09.00 ile 21.00 arasında açık kalacak. İş yerlerine fazla müşteri alınmayacak. Berber ve kuaförlerimiz maskelerini, eldivenlerini ve iş önlüklerini mutlaka takacak." dedi.

Güneş, Yozgat Belediyesi ekiplerinin dezenfekte konusunda yardımcı olduklarını ifade ederek, "Ekipler bütün berber ve kuaför salonlarımızı dezenfekte etti. Bize bu konuda destek veren Belediye Başkanımız Celal Köse olmak üzere bütün ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.