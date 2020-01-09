Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

6 saat önce

YOZGAT'ta, çıkan bıçaklı kavgada omzundan ve karnından yaralanan Ferhat Çapan (46) hayatını kaybetti.

Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
YOZGAT'ta, çıkan bıçaklı kavgada omzundan ve karnından yaralanan Ferhat Çapan (46) hayatını kaybetti. Taha E. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yozgat kent merkezi Şehzade Caddesi'nde meydana geldi. Taha E. (29) ile Ferhat Çapan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taha E., bıçakla Çapan'ı omzundan ve karnından yaraladı. Çapan da, Taha E.'yi tahta sopa ile başından yaraladı. Ağır yaralanan Çapan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne, Taha E. de Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çapan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Taha E. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.


- Yozgat
Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:28 Kaynak: DHA
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