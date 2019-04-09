Yozgat'ta Bin 227 Hastaya Evde Bakım Hizmeti Sunuluyor

Yozgat
Sağlık Müdürlüğü, il genelinde bin 227 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlandığı belirtildi.
Evde diş sağlığı hizmeti de verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık bakanlığımızca 2010 yılında yayınlanan yönetmelik sonrası yurt genelinde evde sağlık hizmeti sunumuna başlanmıştır. İlimizde de 2010 yılından bu güne kadar 7 bin 500 hastaya ulaşılmıştır. Yozgat genelinde tüm hastaneler bünyesinde evde sağlık ekipleri bulunmaktadır. Bu ekipler il genelinde bin 227 hastaya hizmet vermektedir. Bu hastaların 478'i merkezde Yozgat Şehir Hastanesi
evde sağlık ekibince takip edilmektedir. Her ay hasta memnuniyet anketleri düzenlenmektedir. En son şubatta yapılan ankette hasta memnuniyeti yüzde 90 olmuştur."
Açıklamada, evde sağlık hizmeti almak isteyenlerin ilk başvurularını 444 38 33 numaralı ulusal çağrı merkezine yapmaları gerektiği ifade edildi.