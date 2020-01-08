Yozgat'ta bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi - Son Dakika
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Yozgat'ta bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi

7 saat önce

Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden olan arabaşı çorbası ve hamuru Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Geleneksel 7. Arabaşı Şöleni'nde bin 500 kişiye ikram edildi.

Yozgat'ta bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi, System.String[]

Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden olan arabaşı çorbası ve hamuru Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Geleneksel 7. Arabaşı Şöleni'nde bin 500 kişiye ikram edildi.


Cumhuriyet Meydan'ında, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Geleneksel 7. Arabaşı Şöleni öncesi öğrenciler ve vatandaşlar soğuk havada davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi. Daha sonra öğrenciler tarafından uygulama derslerinde hazırlanan arabaşı, protokol üyelerine ve vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar soğuk havada arabaşı şölenine yoğun ilgi gösterdi.


Şölene katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, vatandaşlara arabaşı ikram etti.


Yozgat Valisi Kadir Çakır, yaptığı açıklamada arabaşının Yozgat'ın milli çorbası ve yemeği olduğunu söyledi. Çakır, arabaşı çorbasının çok faydalı bir çorba olduğuna vurgu yaparak "Bütün vatandaşlarımızı arabaşı içmeye Yozgat'a bekliyorum. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Yozgat'ın hem testi kebabı, hem arabaşı marka lezzetleridir, biz bunları yaşatmak istiyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.


Belediye Başkanı Köse ise arabaşı şölenini düzenleyen okul yetkililerine teşekkür ederek "Arabaşı çorbamız Yozgat'ın milli içeceği. Kış günlerinde insanın içini ısıtan hastalıkları gideren bir çorba. Yozgat Belediyesi olarak da uluslararası bir arabaşı şöleni düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.


Vatandaşlardan Ahmet çiftçi ise yapılan ikramlardan dolayı okul yönetimine teşekkür ederek soğuk kış günlerinde arabaşı çorbasının birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. - YOZGAT

Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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