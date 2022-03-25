Yozgat'ta bin 500 saman balyası küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta bin 500 saman balyası küle döndü

25.03.2022 14:53
Yozgat'ta bin 500 saman balyası küle döndü

Yozgat'ta çıkan yangında bin 500 adet saman balyası yandı.

Yozgat'ta çıkan yangında bin 500 adet saman balyası yandı.

Şefaatli ilçesi Dedeli Köyü yolu üzerinde N.S.'ye ait arazide bulunan saman balyaları alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında bin 500 adet saman balyası tamamen yandı.

Olayla ile ilgili Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın kundaklama olduğunu tespit etti. Kundaklama sonucu yangına sebebiyet verdiğini değerlendirilen şüpheli A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Yozgat'ta bin 500 saman balyası küle döndü

YORUMLAR
500
Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şefaatli, İtfaiye, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta bin 500 saman balyası küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok çılgın
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta bin 500 saman balyası küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement