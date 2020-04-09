Yozgat'ta binlerce kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde salgından korunmak için kullanılan maskeleri kaçak üreten iş yerine baskın düzenlendi. Baskında binlerce kaçak maske ele geçirildi.



Yerköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi Kömüşören Caddesinde Ö.Ş.'ye ait iş yeri içerisinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır 12 bin maske ile maske yapımında kullanılan 180 bin metal klips, 38 bin metre rulo kumaş, 4 bin metre kulak askılık şeridi, maske üretim makinesi, bin 500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi. - YOZGAT