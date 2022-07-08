Yozgat'ta bir doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta bir doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı

08.07.2022 11:20
Yozgat'ta bir doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı

Yozgat'ta yaralıya müdahale için gittiği olay yerindekilere, bağırarak çıkıştığı ve sosyal medya hesabından asılsız iddialarda bulunduğu ileri sürülen doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yozgat'ta yaralıya müdahale için gittiği olay yerindekilere, bağırarak çıkıştığı ve sosyal medya hesabından asılsız iddialarda bulunduğu ileri sürülen doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 13.00 sıralarında Valiliğin Çekerek Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarının kontrolü esnasında, fotoğraf çekerken düşerek yaralanan valilik personeli için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendiği belirtildi.

Olay yerine gelen ambulanstan inen sağlık çalışanlarına yaralının durumunun ağır olduğu ve acele edilmesi gerektiği söylendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doktor Ş.A.A'nın eldivenlerini çıkarıp yere atarak herkesin duyacağı şekilde, 'ne oldu, her gün bir doktor ölüyor benim şehidim var, siz kimsiniz hesap soruyorsunuz? Ben milletvekili yeğeniyim.' diye bağırarak çıkıştığı ardından müdahalenin gerçekleştiği görülmüş ve ilgili daha sonra sosyal medya hesabından iteklendiğine dair asılsız iddialarda bulunmuştur. Adı geçenin sosyal medya hesabından ileri sürdüğü iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığı ve idari soruşturmanın başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Çekerek, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta bir doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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