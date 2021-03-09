Yozgat'ta bulunan tarihi eserler değerlendirildi - Son Dakika

Yozgat'ta bulunan tarihi eserler değerlendirildi
09.03.2021 17:17
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 45 sikke ve çeşitli ebatlarda 75 obje ele geçirilerek tarihi eser olup olmadığı hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 45 sikke ve çeşitli ebatlarda 75 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çok sayıda sikke ve obje bulunduğu bilgisi üzerine Ü.A'nın evine Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 45 sikke, çeşitli ebatlarda 75 obje ile define arama dedektörü ve alan tarama cihazı bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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