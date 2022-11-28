Ünlü zincir marketten alınan cipsin içinden fare ölüsü çıktı - Son Dakika
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Ünlü zincir marketten alınan cipsin içinden fare ölüsü çıktı

28.11.2022 21:53

Yozgat'ta bir grup üniversite öğrencisi, ünlü bir zincir marketten doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü görünce şoke oldu.

Yozgat'ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması için bir zincir market şubesinden cips satın aldı. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsünü gördüklerinde şoke oldular.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

"ARKADAŞLARIMIZIN BAZILARI KUSTU"

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, "Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız" dedi.

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Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü zincir marketten alınan cipsin içinden fare ölüsü çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü zincir marketten alınan cipsin içinden fare ölüsü çıktı - Son Dakika
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