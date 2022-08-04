Yozgat'ta sulama tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta sulama tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi yaralandı

04.08.2022 18:05
Yozgat'ta sulama tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi yaralandı

Yozgat'ta bir kişi bahçe sulaması nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kocasını da yaraladı.

Yozgat'ta bir kişi bahçe sulaması nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kocasını da yaraladı.

Merkeze bağlı Sağlık köyünde S.K. (66) ile komşusu İ.P. (65) ve eşi Ayşe P. (62) arasında, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evindeki av tüfeğini alan S.K, Ayşe P. ile eşi İ.P'ye ateş etti.

Ayşe P. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İ.P. ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan zanlı, Yerköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Ayşe P'nin cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta sulama tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yozgat'ta sulama tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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