Yozgat'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Yozgat'ın merkeze bağlı Derbent köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mart'ta uygulanmaya başlanan karantinaya son verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 29 Mart'ta karantinaya alınan merkeze bağlı Derbent köyünün, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan 297 kişiye yönelik sağlık kontrolleri neticesinde Kovid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı aktarıldı.