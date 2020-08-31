Yozgat'ta bir liralık enerji ile 100 kilometre yol kateden prototip araç yarışmaya katılacak - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından üretilen, 1 liralık enerji ile 100 kilometre yol katedebilen elektrikli prototip aracı, 1-6- Eylül'de Kocaeli'de düzenlenecek TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılacak.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencileri ziyaret ederek, araç hakkında bilgi aldı.

Karadağ, gazetecilere, öğrenciler tarafından yapılan elektrikli aracın en az enerji ile en fazla yol katetme ve en fazla yerlilik özelliğiyle yarışmalara katılacağını söyledi.

Karadağ, "Aracımız şu anda yarışmalara hazır durumda ve iddialıyız. Yarışmaya katılan elektrikli araçlar arasında ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öğrencilerin danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin de araçta ne kadar fazla yerli ürün kullanılabileceği düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Çetin, araçta TÜBiTAK'ın istediği yerlilik kategorisinden 6 parçayı kendilerinin yaptığını anlatarak, "Aracın motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, batarya paketi, araç kontrol sistemi, elektronik diferansiyel ve şarj devresini yaptık. Bunların tamamını kendi öğrencilerimiz tarafından tasarlanıp yerli olarak üretilerek araca monte edildi." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Enes Sertkaya da yerli üretim elektrikli araçla yarışlara katılacaklarını aktardı.

Sertkaya, pandemi sürecinde de hiç ara vermeden yarışmaya hazırlandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aracın 6 parçasını yerli olarak tasarlayıp ürettik. Aracın tasarımını da biz yaptık. Yarışlara hazırız, yarın yola çıkıyoruz inşallah. 23 öğrenci olarak projede yer aldık ancak arkadaşlarımızın bazıları pandemi nedeniyle gelemezken 6 aktif öğrenci ile çalışma yaptık. Katılacağımız yarışma verimlilik yarışı olduğu için hızı ön plana çıkarmadık. Yaklaşık 1 lira ile 100 kilometre yol alabiliyoruz. Normal araçlar ağırlığı 1 ton civarındayken bizimki 200 kilogram, bu da bizim enerjimize verimli bir şekilde yansıyor, az enerji ile çok yol yapıyor."