Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Yozgat'ın Derbent köyü Çıraderesi mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yozgat'ın Derbent köyü Çıraderesi mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, Çıraderesi Mahallesi'nin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığını bildirdi. Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Mayıs'ta Ankara'dan Çıraderesi Mahallesi'ne gelen 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Yapılan değerlendirme sonunda mahallenin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığını ifade eden Yılmaz, "Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Jandarma köy girişinde tedbir aldı." dedi. Mahallede, cami hoparlöründen anons yapılarak karantina uygulamasının başladığı duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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