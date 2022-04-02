Yozgat'ta bir okulun "Değerler Eğitimi Kulübü" ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta bir okulun "Değerler Eğitimi Kulübü" ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

02.04.2022 13:59
Yozgat'ta bir okulun "Değerler Eğitimi Kulübü" ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kurdukları "Değerler Eğitimi Kulübü" ile yardıma muhtaçların ihtiyacını karşılıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kurdukları "Değerler Eğitimi Kulübü" ile yardıma muhtaçların ihtiyacını karşılıyor.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Fatma Baykal'ın koordinatörlüğünde çeşitli yardım faaliyetleri düzenleyen kulüp, ramazan dolayısıyla "100 Aileye 100 Kumanya" projesiyle dar gelirli 100 aileye gıda yardımı ulaştıracak.

Baykal, AA muhabirine, 4 yıldır çeşitli projelerle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını, ramazan dolayısıyla yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Okulda görev yapan rehberlik öğretmenleri ile dar gelirli öğrencileri ve aileleri tespit ettiklerini, mevsimine göre çeşitli yardımlarda bulunduklarını anlatan Baykal, "Yardımları, öğrenciler, öğretmenler ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin ediyoruz. Okullar açıldığında 'Bir Ayakkabı Bir Çanta Biz Hazırız Okula' projesiyle 150 öğrencimize kırtasiye, 'Bir Bot Bir Mont' ile 80 öğrencimize mont ve bot yardımı yaptık. 'Kış Üşütür Siz Isıtın' projesiyle bazı ailelere odun kömür yardımında bulunduk." diye konuştu.

" Yemen'de Çocuklar Ölmesin" projesi kapsamında kermes düzenlediklerini, topladıkları yardımı Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla bu ülkeye gönderdiklerini belirten Baykal, şunları kaydetti:

"Geçen Ramazan Bayramı'nda öğrencilerimiz bayram harçlıklarını 'Bayram Harçlığım Filistinli Çocuklar İçin' kampanyası kapsamında Filistin'e gönderdi. Muş ve Batmanlı çocuklar için 'Minik Ayaklar Üşümesin' proje kapsamında ayakkabı yardımında bulunduk. Bunun gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdik."

Veli ve Okul Aile Birliği Üyesi Emine Demirbaş da projeler sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını, kendilerinin de seve seve çalışmalarda görev aldığını aktardı.

Öğrencilerden Yağmur Öge ve Ömer Seyfettin Akdeniz de "100 Aileye 100 Kumanya" projesinde görev aldıklarını, ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

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Bayram, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta bir okulun 'Değerler Eğitimi Kulübü' ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor - Son Dakika


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